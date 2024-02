Age of Empires Mobile: la data di uscita potrebbe essere stata svelata

Microsoft ha recentemente annunciato Age of Empires Mobile, ovvero la versione mobile del celebre strategico in tempo reale ad ambientazione storica, e la data di uscita potrebbe essere stata svelata dall'App Store, dunque una fonte piuttosto attendibile.

Si tratterebbe del 19 agosto 2024, data che compare proprio sulla pagina della versione iOS del gioco come uscita "attesa" al momento, sebbene non sia ancora ufficiale. Considerando che le pre-registrazioni sono già aperte, è probabile che non manchi molto al lancio del gioco, dunque la data è verosimile.

Annunciato nel corso dell'evento Microsoft sulle novità della serie Age of Empires, dal quale è tornato a mostrarsi anche Age of Mythology Retold, il titolo in questione è una rielaborazione per piattaforme mobile della celebre serie strategica.