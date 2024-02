Age of Empires Mobile, il primo trailer del gameplay apre le pre-registrazioni

Fra questi spiccano una gestione strategica delle risorse e la possibilità di addestrare diversi eserciti, elementi adattati in questo caso a un impianto rivisitato per presentarsi al meglio in un inedito contesto mobile.

Age of Empires Mobile è stato mostrato da Microsoft e Level Infinite con un primo, interessante trailer del gameplay che ha anche aperto le pre-registrazioni per il gioco su App Store e Google Play .

Ulteriori dettagli

Come detto, Age of Empires Mobile riprende le meccaniche tipiche della serie ma in un contesto nuovo, quello dei dispositivi iOS e Android, che non mancherà tuttavia di rappresentare in maniera entusiasmante la ricchezza di un mondo pieno di sfaccettature e contenuti.

Potremo dunque studiare le nostre strategie e applicarle sul campo di battaglia, all'interno di entusiasmanti combattimenti in tempo reale in cui avremo modo di controllare fino a cinque truppe e le devastanti macchine da assedio, scegliendo fra oltre quaranta eroi iconici.