Age of Empires Mobile annunciato con un teaser trailer da Microsoft

Giornata ricca di novità per gli appassionati di strategici. World's Edge ha annunciato Age of Empires Mobile, un nuovo titolo della serie strategica dunque realizzato ad hoc per smartphone e tablet Android e iOS. Il reveal è stato accompagnato da un breve teaser trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Al momento i dettagli su Age of Empires Mobile sono piuttosto scarni, dato che non è stata neppure svelata una data di uscita, neppure indicativa. Detto questo, il filmato di presentazione riporta un "coming soon", il che significa che il lancio potrebbe avvenire già entro la fine di quest'anno o nei primi mesi del 2023.

Di sicuro non sembrerebbe trattarsi della "versione occidentale" di Return of the Empire, il gioco mobile di Age of Empires pubblicato da Tencent e realizzato da Studio TiMi, data la presenza dei soli loghi di World's Edge e Xbox Game Studios nel primo trailer ufficiale. In ogni caso chiaramente è lecito aspettarsi un'esperienza di gioco completamente ottimizzata per gli schermi di smartphone e tablet, specialmente per quanto riguarda i comandi e la delicata gestione delle risorse.

Oltre a Age of Empires Mobile, oggi sono state annunciate anche le versioni Xbox Series X|S e Xbox One di Age of Empires 4 e 2: Definitive Edition, nonché Age of Mythology Retold, versione rimasterizzata dello strategico del 2022.