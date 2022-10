Victoria 3 disponibile, già primo su Steam

I fan della grande strategia possono gioire, perché Victoria 3 è da oggi disponibile su Steam. Lo strategico di Paradox Interactive era così atteso, da aver raggiunto immediatamente la cima della top 10 globale del negozio di Valve, scavalcando Call of Duty: Modern Warfare 2 e Steam Deck.

Vediamo il trailer di lancio:

Victoria 3 costa 49,99€ nella versione base ed è certo che in futuro sarà arricchito di numerosi contenuti aggiuntivi, come avviene praticamente sempre con i giochi di successo di Paradox Interactive. Leggiamo la descrizione ufficiale:

DAI FORMA A UN DOMANI GRANDIOSO

Paradox Development Studio ti invita a fondare la società ideale nel tumultuoso XIX secolo, all'insegna di entusiasmo e trasformazioni. Trova un equilibrio negli interessi contrastanti della società e guadagnati il tuo posto al sole in Victoria 3, uno dei giochi più attesi della storia di Paradox.

SIMULATORE DI SOCIETÀ ESTREMO

Governa decine di nazioni nel mondo tra il 1836 e il 1936. Che sia agraria o industriale, tradizionalista o radicale, pacifica o espansionista... sta a te scegliere.

Gruppi di popolazione dettagliati con i propri bisogni economici e desideri politici.

Riforma il tuo governo e la tua costituzione per cavalcare l'onda delle innovazioni sociali, oppure preserva la stabilità della tua nazione aggrappandoti alla tradizione, nonostante i rivoluzionari.

Investi nella ricerca di nuove tecnologie o idee innovative per migliorare la situazione della tua nazione.

SISTEMA ECONOMICO APPROFONDITO

Espandi la tua industria per trarre profitto dai beni remunerativi, tassando le entrate per migliorare la prosperità nazionale.

Importa materie prime a basso costo per coprire il fabbisogno di base mentre trovi nuovi mercati per i tuoi prodotti finiti.

Assicurati beni vitali per alimentare il tuo progresso economico e controllare il destino degli imperi.

Bilancia l'impiego della forza lavoro disponibile con l'esigenza di nuovi tipi di lavoratori.

SALI SU UN GRANDE PALCOSCENICO

Usa l'astuzia per tessere un'intricata rete globale di patti, relazioni, alleanze e rivalità, e assicurarti così la tua posizione diplomatica sulla scena mondiale.

Minaccia, compi prodezze militari e bluffa per costringere i nemici alla ritirata nei conflitti.

Aumenta la tua forza economica e militare a spese dei rivali.

Accumula prestigio e guadagnati il rispetto dei rivali mentre costruisci un colosso industriale nel tuo impero d'origine o in uno estero.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Victoria 3.