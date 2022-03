Return to Empire, la versione mobile di Age of Empires è primo su iOS in Cina

Return to Empire, ovverosia la versione mobile di Age of Empires, ha debuttato al primo posto su iOS in Cina ed è già entrato nella classifica dei dieci titoli dagli incassi maggiori.

Annunciato lo scorso agosto, Return to Empire nasce da una collaborazione fra Microsoft e Tencent, ed è dunque probabile che approderà in occidente adottando il nome ufficiale del franchise.

Come si può vedere nel trailer riportato dall'analista Daniel Ahmed, la promozione del gioco sviluppato da TiMi Studios enfatizza gli aspetti strategici dell'esperienza, in questo caso con un video live action.

Il genere degli strategici è molto apprezzato in Cina, e Tencent punta con Return to Empire ad accedere a questa fetta di mercato, attualmente dominata da titoli come Three Kingdoms: Strategy, Immortal Conquest, Rise of Kingdoms e Civilization & Conquest.

Non ci sono però al momento dettagli su quando il gioco verrà distribuito in occidente.