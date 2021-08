Age of Empires mobile: nuovo gioco da Tencent in collaborazione con Microsoft

Il titolo in questione è Return to Empire e a quanto pare si tratta di una sorta di spin-off, al momento previsto esclusivamente per la Cina, dove non sembra nemmeno sfruttare precisamente il collegamento con Age of Empires, in base a quanto riferito da Daniel Ahmad.

Age of Empires sta per ricevere un nuovo capitolo mobile da parte di TiMi Studios, team interno al colosso cinese Tencent , ovviamente in collaborazione con Microsoft, Xbox Game Studios e World's Edge.

La collaborazione tra Microsoft e Tencent era emersa, in effetti, nei giorni scorsi con un nuovo progetto affidato a TiMi Studios, uno dei tanti team interni del gigante asiatico autore di Call of Duty Mobile e Pokemon Unite. A quanto pare, il titolo in questione è questo Return to Empire.

Non ci sono molte notizie al riguardo ma dovrebbe trattarsi comunque di uno strategico, anche se probabilmente declinato secondo le classiche dinamiche dei giochi mobile, con possibile distribuzione free-to-play.

Non ci sono informazioni sull'eventuale arrivo del gioco anche in occidente, dove questo potrebbe essere adattato e rinnovato nel titolo anche per associarlo meglio alla celebre serie di Microsoft. D'altra parte, un adattamento di Age of Empires in ambito mobile ha le carte in regola per funzionare piuttosto bene un po' ovunque.

Nel frattempo, Age of Empires 4 sta attraversando la sua closed beta per gli utenti Insider, mentre Age of Empires 2 Definitive Edition ha ottenuto di recente il nuovo DLC Dawn of the Dukes.