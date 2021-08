Marvel's Avengers - Black Panther: Guerra per il Wakanda, anteprima

Se avete letto la nostra recensione di Marvel's Avengers , forse ricorderete che avevamo riconosciuto le ottime potenzialità del GaaS targato Square Enix, al netto di un'ottima campagna single player, una modalità multigiocatore da rivedere e parecchi problemi tecnici che le conversioni per piattaforme di nuova generazione hanno risolto soltanto in parte. Un anno dopo, non si può dire che lo sviluppatore Crystal Dynamics non abbia supportato il gioco, seppur a rilento, ma neanche che sia riuscito a capovolgere la gelida opinione che pubblico e critica hanno maturato nei confronti di un progetto incentrato su un marchio tanto prestigioso. Ora tocca dunque a Black Panther: Guerra per il Wakanda l'arduo compito di traghettare Marvel's Avengers al 2022 con una vera e propria espansione, cioè un contenuto molto più corposo rispetto agli aggiornamenti precedenti. Abbiamo avuto l'opportunità di visionare la prima oretta di gioco: ecco cosa abbiamo scoperto.

Non è un caso, quindi, che i ragazzi di Crystal Dynamics si siano ispirati davvero parecchio al Marvel Cinematic Universe per questo nuovo contenuto, definito espansione proprio per la mole delle aggiunte, che comprendono non solo il nuovo eroe giocabile, ma anche un'intera regione inedita divisa in più mappe, due nuovi boss e i loro scagnozzi, nonché un'estensione del livello massimo raggiungibile dai nostri personaggi.

Come da titolo, Black Panther: Guerra per il Wakanda è incentrato sul nuovo eroe, il terzo ad aggiungersi al cast di lancio dopo Kate Bishop e Occhio di Falco. Si tratta naturalmente del sovrano di Wakanda, la Pantera Nera o Black Panther, se preferite il nome inglese. La leggenda vuole che T'challa avrebbe dovuto unirsi agli Avengers già lo scorso anno, ma la tragica dipartita di Chadwick Boseman , l'attore che ha interpretato il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, ha convinto Square Enix a rimandare un aggiornamento che, proprio in quel periodo, sarebbe stato di dubbio gusto. In realtà, l'universo degli Avengers targati Square Enix non ha nulla a che vedere con quello dei Marvel Studios e Disney, ma negli ultimi anni il personaggio di Black Panther è diventato assolutamente iconico: l'interpretazione di Boseman nel film del 2018 ha sollevato un interesse globale nei confronti di un eroe che fino a poco tempo prima era molto meno rappresentato persino negli albi a fumetti.

Per certi versi ci ha ricordato i costumi corazzati di Batman nei videogiochi Arkham di Rocksteady Studios, ma mantiene comunque una sinuosità e un'eleganza che lo fanno sembrare imponente e agile al tempo stesso, ma anche armato fino ai denti e pericolosissimo. Ovviamente si potranno sbloccare molti altri costumi che includono quelli apparsi nei fumetti, nei cartoni animati e così via.

Ambientata nel Wakanda , ovviamente, l'espansione comincia con una scorribanda di Black Panther ai confini del suo regno, sotto attacco da parte dei mercenari di Klaw che stanno cercando il preziosissimo vibranio: tra essi figura anche Crossbones, un altro noto super villain che T'challa affronta in combattimento prima di tornare in città. Il Palazzo Reale della Pantera Nera, che si affaccia sulla città di Birnin Zana, è il nuovo avamposto che si affianca all'Helicarrier e al Formicaio del gioco originale. Qui il sovrano accoglie Captain America e Iron Man, giunti a cercare il suo aiuto per ricostruire gli Avengers in vista di nuove minacce: per guadagnarsi la sua lealtà, dovranno prima aiutarlo a difendere il Wakanda da Klaw e i suoi sicari.

Crystal Dynamics ha promesso almeno due nuovi boss , e se Crossbones è uno dei due, l'altro è quasi sicuramente Klaw . La demo che abbiamo visionato ci mostra questo villain in alcune cinematiche della storia, compresa quella in cui Black Panther gli mozza il braccio, trasformandolo nel super criminale che conosciamo dai fumetti e dai film: le foto promozionali raffigurano Klaw col braccio meccanico, perciò possiamo ipotizzare che sarà la sua versione potenziata a darci del filo da torcere nelle missioni successive della campagna.

Nella presentazione mostrataci, Black Panther a un certo punto affronta Crossbones , il quale impiega un mix di armi da fuoco e attacchi ravvicinati per tenere il sovrano alla larga dal cannone puntato sul Palazzo Reale. Il giocatore deve quindi pestare Crossbones a sufficienza per costringerlo a medicarsi sotto una barriera difensiva che, però, lascia scoperta l'arma d'assedio: a quel punto bisognerà cambiare bersaglio e concentrarsi sul cannone fino a distruggerlo e mettere il villain in fuga.

Black Panther conduce quindi gli Avengers nella giungla al grido di "Wakanda per sempre!" e lì il gameplay si fa un po' più banalotto, perché gli obiettivi restano gli stessi di un anno fa. Bisogna sgominare i nemici , umani e robotici, ai quali se ne aggiunge una nuova categoria che si protegge con scudi vulnerabili ai soli colpi sonici, e conquistare determinati punti di controllo per completare l'incarico assegnato e proseguire verso la meta di turno, solitamente un ascensore che ci condurrà alla prossima mappa, nascondendone non proprio abilmente il caricamento.

La campagna che ci hanno mostrato i ragazzi di Crystal Dynamics prosegue dunque in compagnia degli Avengers, e in particolare di Captain America, Iron Man e Ms. Marvel. Nello splendido Palazzo Reale, ricchissimo di dettagli gustosi come le guardie che si mettono sull'attenti al passaggio del loro sovrano, è possibile accedere a varie funzionalità e servizi, compresa la console di comando per aprire la mappa del mondo e scegliere le missioni da affrontare.

Le abilità di Pantera Nera

Marvel's Avengers: un costume alternativo di Black Panther

La durata di questo contenuto single player è ancora sotto riserbo, ma i ragazzi di Crystal Dynamics parlano di una campagna più lunga rispetto alle due parti di Operazione: Hawkeye messe insieme, e questo è un altro motivo per cui lo sviluppatore parla di espansione, invece che di semplice DLC. Vi ricordiamo, tuttavia, che anche questo aggiornamento di Marvel's Avengers sarà completamente gratuito, e scaricabile a partire dal 17 agosto.

Per quanto riguarda il protagonista, Crystal Dynamics ci ha offerto una panoramica delle sue abilità da combattimento. Black Panther è un combattente da mischia che in agilità e forza distruttiva rappresenta una specie di incrocio tra Captain America, Black Widow e Thor. Il personaggio attacca a calci e pugni, piroettando e roteando su sé stesso con la grazia di un felino. Gli animatori hanno svolto un ottimo lavoro: le movenze del personaggio sono fluide e convincenti, sebbene negli scontri manchi ancora la sensazione di violenza o impatto proprio come avevamo segnalato in sede di recensione. La varietà di combo e mosse speciali, tuttavia, conferma ancora una volta la bontà del sistema di combattimento che, seppur caotico, resta molto divertente. Black Panther può colpire i nemici a terra e in aria, magari sfruttando pareti e altre superfici per prendere lo slancio e tuffarsi sul bersaglio come l'animale che gli dà il nome.

Marvel's Avengers: Black Panther è il re del Wakanda

In caso di necessità, Black Panther può ricorrere anche a un attacco a distanza sotto forma di pugnali che estrae e scaglia velocemente all'indirizzo del nemico. Ovviamente ogni attacco base può essere potenziato spendendo i punti abilità guadagnati a ogni level up, così da sbloccare nuove combo e funzionalità di combattimento.

La sua abilità intrinseca si chiama Panther Cowl e sostanzialmente permette di parare ogni colpo in arrivo sia a terra sia in aria senza interrompere le animazioni dell'eroe. I colpi bloccati - solo quelli parabili, per la precisione - caricano l'energia cinetica conservata nel costume, che potremo poi consumare per potenziare alcuni attacchi, facendoli diventare ancora più devastanti.

Marvel's Avengers: la locandina di Black Panther: Guerra per il Wakanda

La Mossa eroica di supporto si chiama invece Kimoyo Beads e si tratta di un attacco ad area che non solo infligge danni moderati ai nemici, ma allo stesso tempo riduce la loro resistenza ai danni da impatto, rendendoli più facile da stordire e interrompere. King's Mercy è invece la Mossa eroica d'assalto: premendo il tasto corrispondente, Black Panther estrae una lancia in vibranio e la scaglia contro i nemici. Con un po' di abilità, se ne possono impalare e stordire fino a tre contemporaneamente. Anche questa Mossa eroica, come tutte le altre, può essere specializzata e potenziata: per esempio, l'abilità Meteoric Impact fa sì che la lancia, una volta colpito il bersaglio, emetta un impulso ad area che danneggia tutti i nemici circostanti. La Mossa eroica suprema è invece Bast's Chosen: usandola, Black Panther aumenta i danni che può infliggere e riduce quelli ricevuti per un certo periodo di tempo, e inoltre può sfruttare la sua abilità intrinseca senza consumarne la carica.