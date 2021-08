Sword Art Online: il cosplay di Sinon di kri_cos ci porta ad Alfheim

Se siete amanti di produzioni giapponesi sicuramente conoscerete Sword Art Online, la celebre serie di anime, manga e light novel di Reki Kawahara. Uno degli aspetti più amati dell'opera è senza dubbio il suo indimenticabile cast, dal protagonista Kirito fino ad arrivare ai numerosi comprimari che lo accompagnano nelle sue avventure virtuali. La modella giapponese kris_cos ha voluto omaggiare uno dei personaggi più amati, propendo un cosplay di Sinon che ci porta direttamente nel mondo virtuale di Alfheim.

Asada Shino, alias Sinon, è apparsa per la prima volta nella seconda stagione dell'anime, assumendo il ruolo di co-protagonista nell'arco narrativo di Gun Gale Online. In seguito è diventata una presenza fissa nella serie, dando man forte a Kirito e Asuna anche in Alfheim Online e nel progetto Alicization. La versione di Sinon proposta da kirs_cos è quella di Alfheim Online, nel quale l'avatar virtuale di Shino appare con il classico taglio di capelli blu chiaro e con le fattezze da gatto della razza Cait Sith.

