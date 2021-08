One Piece, il cosplay di Nico Robin di sammyscosplay è pronto a salpare

One Piece è una delle serie giapponesi più amate di sempre, nonché fonte di grande ispirazione per i e le cosplayer di tutto il mondo, come dimostra questo bel cosplay di Nico Robin realizzato da sammyscosplay.

Come potete vedere, il costume è stato cucito con una grandissima cura per i dettagli ed è accurato in ogni sua parte, dal pareo alla giacchetta di Nico Robin, che comprende anche le decorazioni amatissime dai fan. Anche la pettinatura ricalca quella del personaggio originale, con tanto di iconici occhiali da sole sulla testa. Un lavoro impeccabile, insomma.

Bella anche la foto, scattata dal fotografo kevinjeukens, evidentemente da studio, che incornicia Nico Robin con dei fiori e la pone su di uno sfondo molto acceso, facendone comunque risaltare la figura grazie a un'opportuna sfocatura.

Se vi piacciono i cosplay, guardate anche quello di Ahri firmato Helly Valentine, quello di Lenore di irine_meier, quello di Yoimiya di peachmilky_ vi, quello di Shinobu e Giyu da mk_ays e petrovichgesha, quello di Misty firmato win_winry, quello di Tracer di CarryKey, quello di Tifa di michaela.lee1 e quello di Lara Croft da Kalinka Fox, tanto per indicarvene alcuni dei più recenti che abbiamo pubblicato.