Nintendo Switch: top 30 giapponese tutta della console di Nintendo, prima volta dal 1988

La top 30 software giapponese della 31° settimana del 2021 ha una particolarità davvero eccezionale: è monocolore Nintendo Switch. Avete capito bene: tutti i giochi in classifica sono della console di Nintendo. Era dal 1988 che non succedeva qualcosa di simile, quando era il NES a dominare il mercato. Ma quella era un'altra epoca e i videogiochi erano molto diversi.

Avevamo già riportato la top 10 giapponese, sottolineando come tutti i giochi fossero di Nintendo Switch. Ma quello era un fatto già capitato più volte, quindi non troppo eccezionale, mentre l'emersione delle venti posizioni mancanti ha creato questa situazione inaudita, che aiuta a capire le dimensioni del successo dell'ultima console di Nintendo in patria.

In effetti, quando scherziamo sul fatto che Nintendo Switch abbia annichilito PlayStation in Giappone, non diciamo niente che sia troppo lontano dal vero (anche Xbox, naturalmente, ma va sottolineato che le console di Microsoft non hanno mai avuto un grosso successo in quel territorio).