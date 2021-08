Quake, nuovo gioco in arrivo, come emerso dal programma della Quakecon 2021

Quake sta davvero per ritornare con un nuovo gioco, o quantomeno con una versione rimasterizzata dell'originale (o con un remake, vedremo...). La fonte della notizia non è la solita indiscrezione di un qualche insider, ma Bethesda stessa. Più precisamente, il suo programma della Quakecon, dove la descrizione della conferenza "Let's talk Quake" del 19 agosto, parla apertamente di un nuovo progetto in sviluppo:

Immagine di Xbox Era

"Quake è tornato: in questo speciale stream, John Linneman di Digital Foundry parla con Jerk Gustafsson di Machin Games della sua importanza storica e di cosa ha significato per entrambi. Il duo parlerà anche dei contenuti aggiuntivi di questa nuova edizione, cui Machine Games ha contribuito."

Attualmente la suddetta descrizione è stata rimossa da Bethesda, anche se ormai possiamo dire che la frittata è stata fatta. Considerate che Machine Games sarà sul palco con id Software all'apertura della manifestazione e il giorno successivo, proprio per celebrare il venticinquesimo anniversario di Quake.

La notizia avvalora anche la voce di corridoio di qualche settimana fa che voleva come imminente il ritorno di Quake. Speriamo in un reboot di qualità come avvenuto con la serie DOOM. Considerando inoltre che ormai Bethesda è di Microsoft, possiamo dire sin da ora che il nuovo Quake sarà con tutta probabilità un'esclusiva PC/Xbox.