Quake: reboot o nuovo gioco in sviluppo presso id Software, secondo alcuni insider

Quake potrebbe essere la prossima serie a ottenere un reboot da parte di id Software, in base a quanto riferito di recente da diversi insider, che messi insieme forniscono una certa consistenza a quella che rimane comunque una voce di corridoio, per il momento.

L'ultimo a parlarne è stato Shpeshal Nick, co-conduttore del podcast XboxEra, il quale ha sostanzialmente confermato quanto era stato riportato già lo scorso aprile da Tyler McVickers, insider piuttosto conosciuto ma solitamente legato alle questioni relative a Valve, sulle quali ha dimostrato di essere attendibile in passato.

Quake RTX è tornato a rielaborare l'originale con applicazione del ray tracing

Insomma, come al solito siamo di fronte a voci diffuse da presunti insider, dunque nulla di ufficiale, ma certamente l'operazione sembra tutt'altro che assurda: considerando il successo ottenuto con il rilancio di DOOM nel 2016, è possibile che id Software abbia deciso di passare a Quake ed effettuare un'operazione simile anche su questo.

A lavorare sul reboot di Quake ci sarebbe id Software stessa con il supporto di MachineGames, il team responsabile della serie Wolfenstein e impegnato anche sull'annunciato progetto dedicato a Indiana Jones, di cui non ci sono ancora notizie.

La recente conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021 non ha fatto menzione di Quake, cosa che fa pensare a uno sviluppo avviato da poco, ma non è detto che i lavori non siano già a buon punto, considerando anche che DOOM Eternal è stato concluso da tempo e id Software potrebbe aver avuto già diverso tempo a disposizione.

Nel caso, l'evento più opportuno per un annuncio sarebbe sicuramente il QuakeCon 2021, annunciato dal 19 al 21 agosto 2021 come evento solo digitale. Non ci sono ancora notizie sui contenuti dell'evento, ma se davvero ci dovesse essere un nuovo Quake all'orizzonte, allora quello sarebbe sicuramente l'evento da sfruttare per un annuncio ufficiale.