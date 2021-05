QuakeCon 2021, ecco le date: sarà ancora un evento solo digitale

QuakeCon 2021 sarà anche stavolta un evento esclusivamente digitale: lo hanno annunciato gli organizzatori, comunicando le date ufficiali in cui potremo seguirlo: dal 19 al 21 agosto 2021.

Esattamente come per la QuakeCon 2020, dunque, avremo a che fare con una serie di streaming con le ultime novità sui franchise creati da id Software, e non solo.

"Non vediamo l'ora di tornare a Dallas con tutta la famiglia della QuakeCon, ma per la sicurezza di tutto lo staff. dei volontari e della community, quest'anno la QuakeCon si svolgerà ancora una volta come evento digitale", recita il comunicato.

QuakeCon 2021, il comunicato con le date.

"Pace, amore e... razzi si terranno ancora da remoto, dal 19 al 21 agosto. Maggiori dettagli sugli streaming, eventi charity, giveaway e molto altro più avanti in giugno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti."

Inutile dire che, in digitale o in presenza, la redazione di Multiplayer.it punterà anche quest'anno i riflettori sulla QuakeCon, seguendo l'evento in ogni sua fase e fornendovi le ultime novità.