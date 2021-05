Days of Play 2021: Sony annuncia il nuovo evento dedicato alla comunità PlayStation

Sony ha annunciato i Days of Play 2021, un nuovo evento pensato per celebrare la comunità PlayStation di tutto il mondo, offrendo sconti, la possibilità di giocare gratis online per un fine settimana e molto altro ancora. Inizieranno il 18 maggio e termineranno il 7 giugno 2021.

Volevamo rendere l'evento di quest'anno ancora più speciale e coinvolgente per i nostri gamer. Ecco perché i Days of Play di quest'anno presenteranno diverse attività nell'arco delle settimane per celebrare il potere del gioco e la vivacità della nostra community connettendo i gamer tra di loro.

Come già accennato, tra le iniziative ci saranno sconti per titoli di PS4 e PS5, che saranno disponibili fino alla fine del mese. Per adesso non si sa nulla sui giochi coinvolti nell'iniziativa, ma immaginiamo che quanto prima Sony renderà note tutte le offerte.

Anche sul weekend multigiocatore gratuito, che vi permetterà di accedere al multiplayer di tutti i giochi di PS4 e PS5 senza la necessità di abbonarvi a PlayStation Plus, non sono stati forniti dettagli. Sicuramente arriveranno quanto prima.

Infine, ci sarà lo Share of the Week, che viene così descritto: in occasione dei Days of Play, PlayStation Blog ospiterà anche un Share of the Week a tema speciale. Il primo tema sarà annunciato il 14 maggio, non perdertelo.

Infine, vediamo il nuovo trailer di PlayStation Plus, spettacolare e molto caciarone:

Per partecipare ai Days of Play 2021 potete iscrivervi sul sito ufficiale dell'evento dall'11 al 31 maggio 2021, così da poter vincere dei ricchi premi semplicemente giocando.