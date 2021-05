Xbox e Bethesda, uno showcase estivo insieme: Jeff Grubb rivela nuovi dettagli

Xbox e Bethesda terranno uno showcase insieme, questa estate: il rumor viene ormai rilanciato da settimane, e così il giornalista Jeff Grubb ha voluto fornire qualche dettaglio in più sull'evento.

Tempo fa si era ipotizzata la possibilità di show separati all'E3 per Xbox e Bethesda a causa dei troppi giochi da mostrare, ma è possibile che Microsoft abbia trovato una soluzione.

Secondo Grubb, infatti, la presentazione sarà una sola e verrà percepita in questo modo, ma al suo interno i publisher si alterneranno, dedicando ad esempio una parte dello showcase a Xbox e un'altra a Bethesda.

Resta l'interrogativo più importante: quando potremo assistere all'evento? In realtà non c'è ancora una data ufficiale: tradizionalmente la conferenza Microsoft apre l'E3, ma può darsi che quest'anno le cose cambino.

Qui sotto trovate il video di Jeff Grubb: la parte che ci interessa comincia al minuto 7:46.

In casa Bethesda gli occhi sono senz'altro puntati su Starfield, che potrebbe uscire quest'anno per via di una serie di indizi legati agli spazi pubblicitari, che la casa di Redmond avrebbe già acquistato per promuovere il gioco.