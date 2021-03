Xbox e Bethesda, show separati all'E3? Troppi giochi da mostrare, dice un insider

Xbox e Bethesda avranno show separati all'E3 2021: secondo quanto dichiarato dall'insider Klobrille sarebbe impensabile organizzare un unico evento, visto che ci sono troppi giochi da mostrare.

Concordando con il giornalista Jeff Grubb, che ha confermato un imminente evento post acquisizione ma anche il mantenimento della tradizionale conferenza Bethesda alla fiera di Los Angeles, Klobrille ha detto che mettere in piedi due show estivi differenti è l'unica strada percorribile.

"Penso che mettere insieme i contenuti dei due publisher in un unico show non sia ragionevole e non abbia senso, e lo dico come uno che critica le strategie di marketing Microsoft ogni singola volta", ha scritto l'insider sul forum Resetera.

"Avrebbero a malapena il tempo di organizzare una conferenza insieme nel 2021, e francamente non vedo controindicazioni nell'avere due Xbox showcase. Anzi, in realtà sarebbe fantastico poter guardare la prima presentazione sapendo che poi ce ne sarà una seconda ad aggiungere ulteriori novità: è una prospettiva che mi piace davvero."

"Inoltre c'è un chiaro ed evidente problema di abbondanza: con i suoi ventitré studi, Xbox potrebbe avere semplicemente troppi giochi da mostrare per un'unica conferenza", ha concluso Klobrille.