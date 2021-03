Xbox Series X|S, Anthony Mackie nello spot legato a Falcon and the Winter Soldier

Anthony Mackie è il protagonista del nuovo spot di Xbox Series X|S, realizzato da Microsoft in collaborazione con la nuova serie televisiva Falcon and the Winter Soldier.

Si tratta di un'occasione celebrativa sia per la casa di Redmond, che ha appena chiuso ufficialmente l'acquisizione di Bethesda, sia per la piattaforma streaming Disney+, che ha appena annunciato di avere oltre 100 milioni di abbonati.

Nei panni di Sam Wilson, Mackie dice nel video: "Ho combattuto come un Avenger, affrontando i più grossi e pericolosi villain della galassia. Ho persino incontrato un albero parlante."

"Pensavo di essere pronto per qualsiasi cosa, ma poi la situazione si è fatta davvero assurda: sono stato cancellato dall'esistenza per cinque anni, non ho potuto vedere i miei nipoti crescere e ho tantissime cose da recuperare."

"È qui che entri in gioco tu. Che cosa mi sono perso?", chiede Mackie a quello che si rivela essere il commesso di un negozio di elettronica, che gli indica Xbox Series X e Xbox Series S.