Sherwood Extreme, recensione: un free to play a base di acrobazie e slow motion

A partire da domani arriverà su Steam Sherwood Extreme, un nuovo free to play realizzato da CAGE Studios. Nei panni di un ladro dovremo lanciarsi in magici mondi per recuperare gemme ed eliminare orchi con la nostra fidata balestra. Vediamo tutti i dettagli nella nostra recensione di Sherwood Extreme .

Fallo con stile

Sherwood Extreme: corri, salta, mira, spara

Sherwood Extreme è uno sparatutto in terza persona creato attorno allo slow motion e alle acrobazie. Ogni livello propone un percorso più o meno lineare sul quale troveremo una serie di orchi da eliminare con un preciso colpo di balestra. Il nostro personaggio è in grado di eseguire salti e capriole a mezz'aria: mirando nel mentre i nostri piedi non toccano terra, attiveremo un rallentatore che permette di colpire in modo più preciso.

Lo scopo di ogni livello è raggiungere uno scrigno colmo di gemme, ma dovremo farlo rapidamente e soprattutto con stile. Sherwood Extreme è un gioco arcade con caccia al punteggio: ogni livello ci ricompensa con un massimo tre stelle, a seconda dei punti ottenuti. Questi ultimi vengono assegnati in base al tempo impiegato, alla salute rimasta, al numero di nemici uccisi e alla tipologia di eliminazione (colpi alla testa ed esplosioni sono sempre meglio di una normale freccia in un ginocchio). Ogni livello dovrà quindi essere studiato per trovare il percorso migliore, sfruttando funi e trampolini per risparmiare tempo e barili esplosivi per eliminare in un colpo solo gruppi di nemici.

Al momento sono disponibili sei livelli classici, ai quali si somma una modalità orda che cambia leggermente le carte in tavola. Posto che il cuore del gameplay rimane lo stesso (mira e spara agli orchi), nella modalità orda avremo una grossa mappa quadrata, invece di un livello lineare, e tra le varie ondate riceveremo dei bonus come una capra di magma che ci fa correre più veloci e un jetpack fatto di polli che ci permette di fare brevi voli. I sei livelli regolari sono ben realizzati, soprattutto hanno uno stile di level design unico: una mappa è ad esempio piccolissima e ricolma di funghi rimbalzanti, le prime sono lineari e chiuse, un'altra invece è più grande e permette di scegliere con grande libertà come esplorarla.

A questo sommiamo il fatto che Sherwood Extreme include una modalità cooperativa online che permette di giocare i livelli in coppia: in tal caso vi sono una serie di abilità aggiuntive che rendono più dinamico il gioco, come ad esempio la possibilità di mettersi sulle spalle dell'alleato per muoversi assieme o sfruttare il secondo giocatore per lanciare una corda e avvicinarsi a lui rapidamente.