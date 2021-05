Resident Evil Village: la bambina e Chris Redfield si scambiano la faccia grazie a due mod

Tra le ultime mod di Resident Evil Village, ne sono spuntate due davvero particolari, che consentono rispettivamente di dare a Chris Redfield la faccia della bambina e alla bambina quella di Chris Redfield. Naturalmente potete optare anche per un singolo cambio di testa, ma perché togliersi la gioia di rendere il gioco ancora più grottesco di quanto già non sia?

La mod che dà alla bambina il volto di Chris Redfield si chiama "Mini Me Chris" ed è stata creata per scherzo dal modder JTeghius Kittius. Naturalmente non ha effetti pratici sul gameplay, a parte quello di rendere ridicole alcune sequenze:

Mini Me Chris in azione

Un momento particolarmente intenso di Chris Redfield bambina

L'altra mod, realizzata sempre da JTeghius Kittius (deve averci preso gusto) si chiama "Baby over Chris Face" e se vogliamo è ancora più inquietante, considerando il ruolo di Redfield nel gioco. Anche in questo caso non ci sono effetti diretti sul gameplay.

Bimbo Chris

I modder si stanno sbizzarrendo con Resident Evil Village

Naturalmente queste non sono le prime mod di Resident Evil Village. Figuratevi che c'è già una nude mod, arrivata praticamente insieme al gioco. Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil Village è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Solo la versione PC è moddabile.