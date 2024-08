Il nuovo Humble Bundle consente di portarsi a casa l'intera serie Resident Evil, Village compreso

Humble Bundle e Capcom sono tornate a collaborare per un nuovo bundle, dedicato alla serie Resident Evil. Sostanzialmente è possibile portarsela a casa per interno, remake di Resident Evil 4 a parte, a un prezzo davvero stracciato. Parliamo di un totale di undici giochi con relativi DLC. Da notare che come sempre Humble Bundle fornirà le chiavi Steam per riscattare i vari giochi, tra i quali spiccano sicuramente gli ultimi capitoli ufficiali, ossia Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village.