Un leak svela il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 agosto

Stando alle sue fonti, il titolo in questione Wild Card Football . Si tratta di un gioco di football arcade con uno stile sopra le righe , dove due squadre di 7 giocatori si affrontano sul campo sottostando alla meccanica originale delle Wild Card, che attivano dei power-up e permettono di usare delle abilità che rompono le regole standard del football americano, tra scudi e attacchi magici. A mettere del pepe extra al tutto, durante i match può capitare un po' di tutto, da tornado che spazzano via i giocatori in campo a un'invasione di UFO.

Gli altri regali dell'Epic Games Store

Wild Card Football è stato pubblicato nell'ottobre del 2023 e viene proposto al prezzo standard di 29,99 euro su Epic Games Store e Steam, dove al momento il gioco tra l'altro è in offerta a 7,49 euro.

Degli UFO invadono il campo in Wild Card Football

Solitamente billbil-kun non sbaglia mai un colpo quando si tratta di soffiate legate all'Epic Games Store, ma come al solito raccomandiamo di prendere questa indiscrezione con le pinze in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Epic Games Store. Inoltre, non è chiaro al momento se Wild Card Football sarà l'unico gioco gratis del 29 agosto o se ce ne saranno altri.

Nel frattempo vi ricordiamo che oggi pomeriggio dalle 17:00 saranno disponibili i giochi gratis del 22 agosto, che includono The Callisto Protocol. Inoltre, se ancora non lo avete fatto avete ancora poche ore per riscattare Death's Gambit: Afterlife, il titolo in regalo del 15 agosto.