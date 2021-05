Resident Evil Village: già disponibile la prima mod porno

Resident Evil Village ha già la sua prima mod porno su PC, il che è stupefacente visto che il gioco è disponibile alle masse solo da oggi. Incredibilmente però, il soggetto della mod non è Lady Dimitrescu, ma le sue figliole, le tre sorelle, che dopo aver installato la mod mostreranno in modo molto più esplicito le loro generose forme. Vi ammazzeranno comunque, ma in modo più brioso e scollacciato.

La mod si chiama Lewd Sisters e la potete scaricare dal solito Nexus Mods. Non vi forniamo link diretti per ovvi motivi, ma sappiate che per trovarla vi basterà cercarla per nome, dopo aver disattivato il filtro bambini dal profilo.

Attualmente la mod è stata vista più di 60.000 volte, ma scaricata solo 776, segno che a molti bastano le immagini a corredo per fantasticare un po'.

Le cosiddette nude mod non sono niente di nuovo in ambito PC, visto che praticamente esistono da quando esistono le mod. In questo caso è interessante la velocità con cui è stata prodotta (magari è un record mondiale, ma probabilmente no). In realtà esistono già altre mod per Resident Evil Village, come quella che trasforma gli abitanti del villaggio in Barney il Dinosauro o quella che mette il trenino Thomas al posto del volto di Lady Dimitrescu.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil Village è uno sparatutto in prima persona con elementi survival horror disponibile per PC, console Xbox, console PlayStation e Stadia.