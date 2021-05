Resident Evil Village, Lady Dimitrescu diventa il Trenino Thomas con una mod PC

Resident Evil Village non è sfuggito al ben noto fenomeno delle mod, con un pacchetto che su PC trasforma l'inquietante Lady Dimitrescu nel... Trenino Thomas. Vedere per credere!

Mentre la stampa internazionale ha premiato Resident Evil Village, insomma, c'è chi pensa già a come modificare il gioco in maniera assurda e fuori di testa, come appunto avviene con la Count Theodora Mod realizzata da Crazy Potato. Potete scaricarla cliccando qui.

C'è poco da dire: parecchia gente è in fissa con il Trenino Thomas e bisogna ammettere che il cambio non rende l'altissima vampira meno minacciosa, anzi forse aggiunge un ulteriore pizzico di follia al suo aspetto.

Dopodiché immaginiamo che tanti stiano aspettando ben altre mod legate appunto a Lady Dimitrescu, che arriveranno inevitabilmente dopo il lancio ufficiale di Resident Evil Village, fissato al 7 maggio.