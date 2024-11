Resident Evil Village è stato aggiornato per supportare PS5 Pro

Va inoltre precisato che Capcom non ha commentato in modo ufficiale l'aggiornamento per Resident Evil Village al momento. Visto che lo stesso è successo col quarto capitolo, è possibile che l'editore non abbia intenzione di condividere dettagli approfonditi sulla questione.

Resident Evil Village è stato aggiornato su PS5 con la versione 1.210 che aggiunge il supporto ai miglioramenti per PlayStation 5 Pro , in modo simile a quando fatto da Capcom con Resident Evil 4.

Cosa aspettarsi dalla versione PS5 Pro di Resident Evil Village

Va però notato che, a differenza di Resident Evil 4, Village non ha diverse modalità grafiche. Semplicemente ha una impostazione per attivare o disattivare il ray tracing. Non ci si dovrebbe inoltre aspettare modalità dedicate a PS5 Pro, quanto più l'aggiunta del supporto a PSSR.

Ricordiamo che PSSR sta per PlayStation Spectral Super Resolution, che viene descritto in modo ufficiale come "un upscaling gestito dall'intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia basata sull'apprendimento automatico per fornire una nitidezza d'immagine straordinaria aggiungendo una quantità straordinaria di dettagli."

Difficile dire per il momento quanto sarà grande il salto in avanti concesso dal PSSR con Resident Evil Village. Dovremo attendere che Capcom condivisa informazioni dettagliate ufficiali oppure che vengano realizzati test tecnici sul videogioco horror.

Il numero di giochi che supportano PS5 Pro continua ad aumentare, con molti che propongono vere e proprie patch dedicate alla nuova piattaforma. Se volete le ultime novità a riguardo, ricordiamo la lista ufficiale dei giochi migliorati per PS5 Pro disponibili al lancio della console.

Infine, ricordiamo che PS5 Pro può essere prenotata su Amazon per ancora poche ore: l'uscita è domani!