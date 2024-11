PS5 Pro può essere prenotata su Amazon per ancora poche ore: l'uscita è domani!

Domani, 7 novembre, sarà disponibile in Italia PS5 Pro, la nuova versione della console di attuale generazione di Sony. Se ancora non l'avete fatto, avete ancora poche ore per prenotare ora la vostra console su Amazon e assicurarvi che arrivi quanto prima. Il prezzo è quello regolare, 799,98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In qualità di prenotazione, in caso di sconto questo sarebbe applicato in modo automatico al vostro ordine, ma non crediamo che si debba fare affidamento su una promozione dell'ultimo secondo.