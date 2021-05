Lost Judgment, storia e primi dettagli sul sequel dell'action del Ryu Ga Gotoku Studio

Toshihiro Nagoshi non ha mai nascosto il desiderio di trasformare Judgment in una saga, o quantomeno di realizzarne un secondo capitolo. Arrivato in occidente nell'estate del 2019 e riproposto recentemente su console di nuova generazione, Judgment è stato un interessante banco di prova per il Ryu Ga Gotoku Studio e per il suo storico creatore. Se da un lato riprendeva in maniera decisa l'ambientazione e molti degli asset della serie Yakuza, dall'altro ha permesso di visitare le strade di Kamurocho dalla prospettiva di un detective protagonista di un legal-drama, ha sperimentato con numerose idee di gameplay, tentato una scrittura diversa dal solito e approfondito la verticalità del quartiere a luci rosse di Tokyo. Judgment rubava spudoratamente dalle avventure di Kazuma Kiryu, ma nel farlo riusciva a trovare una sua identità ben precisa. In Europa, il gioco ha avuto anche un altro merito: introdurre con successo un'accurata localizzazione italiana per attrarre un pubblico che per motivi linguistici si è sempre tenuto a debita distanza dalla serie Yakuza.

Takayuki Yagami, protagonista della serie che ha abbandonato il suo lavoro da avvocato per fare il detective

L'investimento deve aver ripagato, perché oltre ad aver dedicato lo stesso trattamento nell'adattamento di Yakuza: Like a Dragon, SEGA ha appena presentato Lost Judgment, nuova avventura con protagonista il detective Takayuki Yagami, che arriverà su console di vecchia e nuova generazione il 24 settembre 2021. In contemporanea mondiale, una prima volta per un gioco del Ryu Ga Gotoku Studio. "[Preparare un lancio globale] è stato veramente duro, ma bisogna considerare che ci troviamo in un'epoca di condivisione istantanea delle informazioni", spiega Nagoshi. "Perciò credo che sia giusto offrire a tutti gli utenti la possibilità di godere di un lancio globale di alto livello. Anche per i prossimi giochi ci impegneremo il più possibile in questo tipo di iniziative".

Tornano personaggi noti e apprezzati del primo Judgment, tra cui Saori Shirosaki dell'ufficio legale Genda

Mentre sul prossimo episodio di Yakuza si cela ancora un gran segreto, per il seguito di Judgment Nagoshi promette "un'opera che supera in ogni aspetto quella precedente", e questo già a partire dall'incipit narrativo, ben più intrigante e misterioso rispetto a quello del capitolo precedente. La storia di Lost Judgment si apre in un tribunale, alla fine di un processo in cui il poliziotto Akihiro Ehara viene condannato a sei mesi di reclusione, giudicato colpevole per aver molestato una donna su un treno affollato. Tuttavia, prima di lasciare l'aula, Ehara rivela al giudice e ai presenti di essere coinvolto nell'omicidio di una persona trovata abbandonata a Yokohama e uccisa esattamente nel momento in cui Ehara era stato arrestato. Come ha fatto il poliziotto a commettere due crimini contemporaneamente, e perché abbia deciso confessare quello ben più grave, sono alcuni dei misteri che nei panni di Yagami bisognerà risolvere, e che porteranno il giocatore ad affrontare un intreccio che coinvolge casi di bullismo tra studenti, conflitti tra gang locali e una serie di omicidi apparentemente connessi tra loro.