Biomutant: la durata sarà variabile a seconda del tipo di giocatore

Stando al director Stefan Ljungqvist di Experiment 101, la durata dell'action open world Biomutant sarà variabile a seconda del giocatore e del suo modo di affrontare l'avventura. L'argomento è stato toccato in un'intervista rilasciata al sito Gaming Bolt, in cui Ljungqvist ha avuto modo di spiegare meglio alcuni dettagli.

Secondo le stime sue e di tutto il team di sviluppo, chi correrà come un pazzo e seguirà solo la storia principale, ignorando tutte le missioni secondarie, evitando di esplorare e saltando i dialoghi, riuscirà a vedere i crediti finali in 12-15 ore. Chi invece si dedicherà a esplorare il gioco nella sua interezza, potrebbe impiegare più di 65 ore per finirlo.

Insomma, la durata di Biomutant sembra essere estremamente variabile, ma immaginiamo che molti si riconosceranno più nel secondo tipo di giocatore che nel primo... anche perché che senso ha comprare qualcosa per poi saltare tutto ciò che contiene? Naturalmente ognuno gioca come vuole, sia chiaro, ma a quel punto è meglio dedicarsi a qualcosa di più lineare...

Comunque sia, Biomutant uscirà il 25 maggio 2021 su PC, Xbox One e PS4, dopo un lunghissimo ciclo di sviluppo. Speriamo che sia un gran gioco e che non ci faccia rimpiangere l'attesa. Recentemente è stato pubblicato un trailer di gameplay che mostra Biomutant in azione.