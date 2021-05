Lost Judgment, gameplay action e uscita in contemporanea mondiale: anche per Yakuza?

Lost Judgment, il nuovo episodio della serie SEGA appena annunciato ufficialmente, manterrà il gameplay action del primo episodio e sarà protagonista di un'uscita in contemporanea mondiale. Una strategia che il publisher applicherà anche ai prossimi giochi di Yakuza?

Il nostro Vincenzo Lettera ha posto proprio questa domanda a Toshihiro Nagoshi e ai suoi collaboratori nell'ambito del reveal di Lost Judgment, ricevendo una risposta quantomeno possibilista: il team proverà senz'altro a lanciare sul mercato i suoi futuri progetti in contemporanea.

Detto questo, tantissimi fan della serie aspettavano di sapere se il tanto atteso sequel di Judgment manterrà o meno il sistema di combattimento in stile brawler che da sempre caratterizza il franchise o se adotterà invece la soluzione a turni vista in Yakuza: Like a Dragon.

Lost Judgment, il protagonista del gioco alle prese con lo scenario di Yokohama.

Ebbene, Nagoshi ha risposto affermativamente, lasciando intendere l'intenzione da parte del Ryu Ga Gotoku Studio di consolidare questo parallelismo e mantenere dunque uno dei due brand legato al gameplay action, l'altro a un'impostazione più vicina ai jRPG.

Tuttavia è chiaro che le cose in futuro potrebbero cambiare, come del resto accaduto proprio con il settimo capitolo di Yakuza, che ha portato una vera e propria rivoluzione nella serie e sembra sia stato parecchio apprezzato da pubblico e critica.