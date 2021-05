Lost Judgment annunciato per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One con data di uscita

Lost Judgment è stato annunciato ufficialmente da SEGA, con tanto di data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Rivelato in anticipo da un leak del PlayStation Store, Lost Judgment ci vedrà vestire nuovamente i panni del detective privato Takayuki Yagami per un'avventura che si svolgerà non solo all'interno di Kamurocho ma anche nel quartiere fittizio di Isezaki Ijincho a Yokohama, già ambientazione principale di Yakuza: Like a Dragon.

Come potete vedere nel video presentato da Toshihiro Nagoshi, disponibile in esclusiva con i sottotitoli in italiano per i lettori di Multiplayer.it (e con anche una simpatica sorpresa!), il sequel di Judgment punta a migliorare l'esperienza sotto tutti i punti di vista.

Sul fronte del gameplay il protagonista potrà infatti contare su di un nuovo stile di combattimento, la posizione del Serpente, che va ad aggiungersi alla Gru e alla Tigre del primo episodio per metterci a disposizione una tecnica in grado di sfruttare lo slancio e la forza degli avversari contro di loro.

Per quanto riguarda invece la struttura, i due scenari aumentano in maniera sostanziale l'estensione delle mappe esplorabili e vi aggiungono una location inedita, quella della scuola superiore di Yokohama presso cui Yagami dovrà svolgere le proprie indagini, nell'ambito di una brutta storia di bullismo e vendetta di cui non sarà semplice venire a capo.

Qui sopra potete vedere alcune immagini del gioco, ma per ulteriori dettagli sull'atteso sequel vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima focalizzata su storia e primi dettagli di Lost Judgment.