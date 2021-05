Final Fantasy 7 Remake Intergrade: esclusiva PS5 per almeno altri sei mesi

A quanto pare Sony avrebbe contrattato un allungamento del periodo di esclusività di Final Fantasy 7 Remake Intergrade con Square Enix, che sarà quindi giocabile solo su PS5 per almeno sei mesi.

A farlo notare per primo è stato l'insider Wario64 che ha riportato un'immagine della chiusura del trailer appena pubblicato di Final Fantasy 7 Remake Intergrade dove compare la scritta: "PlayStation 5 Console Esclusive*", con l'asterisco che riporta alla scritta in piccolo nella parte bassa dell'immagine :"*Disponibile su PS5 almeno sei mesi prima che in qualsiasi altro formato."

Evidentemente Sony ha trovato conveniente mantenere ancora per qualche mese l'esclusiva del gioco per la sua console, rendendo chiaro a tutti come mai alla scadenza del periodo di esclusiva di Final Fantasy 7 Remake per PS4 non sono state annunciate altre versioni, quantomeno quelle PC e Xbox.

Nel caso non ci siano ulteriori proroghe, Final Fantasy 7 Remake Intergrade potrebbe arrivare sulle altre piattaforme a inizio 2022, considerando la data d'uscita su PS5, il 10 giugno 2021, come quella d'inizio dei succitati sei mesi... Sempre che non accada qualcos'altro e ci sia un'ulteriore proroga.