Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il trailer finale è pieno di spoiler

Square Enix ha pubblicato il trailer finale di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che vi avvisiamo subito essere pieno di spoiler. Nello spettacolare video si vedono infatti alcuni momenti chiave del gioco base e del DLC Episode INTERmission, con protagonista Yuffie Kisaragi.

Se conoscete già il gioco guardatelo pure senza problemi, mentre chi è ancora vergine, magari si vorrà risparmiare qualche dettaglio per quando potrà giocarci in prima persona. È vero che Final Fantasy 7 Remake per PS4 è stato regalato con il Plus a marzo 2021, ma ci sarà sicuramente chi è in attesa dell'aggiornamento alla versione next-gen prima di fare il salto.

Ora che vi abbiamo avvisato, dandovi il tempo di riflettere bene su cosa fare e sulla vostra vita, possiamo dire che il video in sé è davvero spettacolare e mostra alcuni dettagli inquietanti sull'avventura di Yuffie, con tanto di scontro contro un potentissimo boss.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade e il DLC Episode INTERmission saranno disponibili per PS5 a partire dal 10 giugno 2021, ossia tra poco più di un mese.