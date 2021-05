Final Fantasy VII: The First Soldier: la beta chiusa ha una data

Square Enix ha annunciato le date della beta chiusa di Final Fantasy VII: The First Soldier: dal 1 al 7 giugno in Nord America su apparecchi Android, e dal 1 all'8 giugno in Giappone su apparecchi iOS e Android. Purtroppo non ci sono novità per l'Europa, che rimane esclusa dalle fasi di test.

La notizia è arrivata da uno streaming in cui è stato mostrato lungamente il gioco, che appare davvero come un battle royale con incantesimi e lo stile visivo derivato da Final Fantasy VII Remake.

Per i territori interessati, le registrazioni per la beta chiusa, gestite direttamente tramite Google Play, iniziano oggi e si chiudono il 27 maggio 2021. Guardiamo lo streaming con tutti i dettagli del caso e tanto, tanto gameplay:

Final Fantasy VII: The First Soldier sarà un titolo free-to-play per sistemi iOS e Android. L'uscita è prevista nel corso del 2021, in data ancora da destinarsi.