Star Wars: The Bad Batch, la recensione dei primi due episodi

Introdotta nei primi tre episodi della Final Season di Star Wars: The Clone Wars , pubblicata proprio lo scorso anno in questi stessi giorni, la Clone Force 99, nota anche come Bad Batch, è una squadriglia di cloni devianti che possiedono abilità molto particolari, e per questo vengono spesso considerati come dei paria dagli stessi gemelli con cui condividono il DNA del cacciatore di taglie Jango Fett. È su di loro che Dave Filoni ha deciso di incentrare la nuova miniserie animata Star Wars: The Bad Batch, ambientata subito dopo la fine delle Guerre dei Cloni, all'epoca di Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith. Sei episodi - di cui due già disponibili - che racconteranno i cataclismatici cambiamenti che la galassia lontana lontana più amata di sempre ha affrontato quando sono saliti al potere l'Imperatore Palpatine e il suo braccio destro Darth Vader. Ecco le nostre impressioni iniziali nella recensione dei primi due episodi di Star Wars: The Bad Batch .

I primi due episodi

Star Wars: The Bad Batch comincia con la consueta voce narrante che contestualizza le prime scene dell'episodio. Sul pianeta Kaller, la Bad Batch aiuta la Maestra Jedi Depa Billaba e il suo padawan, Caleb Dume, a respingere la droide armata nelle ultime battute della guerra coi Separatisti. È un momento cruciale nella mitologia di Star Wars: il senatore Palpatine emana l'Ordine 66 e i cloni della Repubblica si ribellano ai Jedi, sterminandoli ovunque. Caleb sopravvive proprio grazie alla Bad Batch, su cui l'Ordine 66 - amplificato da un chip innestato segretamente nei cloni regolari - non funziona come dovrebbe: il padawan sopravvivrà e diventerà uno dei protagonisti di Star Wars Rebels, Kanaan Jarrus. Nel frattempo, però, i cinque cloni della Bad Batch si ritrovano catapultati in una nuova galassia che non riescono a capire. L'episodio ci mostra l'ascesa di Palpatine, facendoci risentire le storiche battute di Ian McDiarmid, dal punto di vista dei cloni, adesso schierati a favore dell'Impero e nemici giurati dell'Ordine dei Jedi.

Star Wars: The Bad Batch, la Clone Force 99 al gran completo.

I cinque cloni della Bad Batch, come dicevamo, sono devianti: le anomalie genetiche, apparentemente impreviste dai clonatori di Kamino, hanno conferito loro capacità particolari. Hunter ha sensi più sviluppati del normale, Wrecker è più forte, Tech più intelligente, Crosshair ha una mira straordinaria e Echo... be', lui era un clone normalissimo, finché non è stato trasformato in un cyborg. Queste anomalie hanno inibito i loro chip, ragion per cui sono solitamente più indisciplinati rispetto ai cloni normali: un problema che l'ammiraglio Tarkin vuole risolvere a modo suo. Fortunatamente, la Bad Batch ha una nuova alleata, Omega, una misteriosa e bizzarra bambina che lavora come assistente dei clonatori di Kamino. Nel primo episodio, Aftermath, che dura ben 70 minuti, la Bad Batch viene a patti col nuovo status quo: è una puntata pilota lunga e ricca di azione e momenti introspettivi che aiuta gli spettatori a conoscere meglio i vari personaggi e le loro caratteristiche.

Star Wars: The Bad Batch, Omega è un personaggio inedito.

Nel secondo episodio, invece, Star Wars: The Bad Batch assume una formula più tradizionale che ricorda molto The Mandalorian, coi protagonisti che raggiungono un nuovo pianeta e si ritrovano invischiati in un problema che devono risolvere per proseguire nella loro ricerca. Della durata di mezz'oretta, Tagliare la corda è un episodio che serve a cementificare i rapporti instaurati tra il team e il suo nuovo membro, ma anche a spiegarci meglio i caratteri e le peculiarità di questa banda di soldati dal cuore d'oro.