One Piece: il cosplay di Nami di sammyscosplay ci ricorda quanto è profondo il mare

Nami è sicuramente uno dei personaggi femminili più amati della serie giapponese One Piece, quindi non vi dispiacerà vederne il cosplay realizzato da sammyscosplay, che ha fatto l'impossibile per arrivare a somigliare alla nostra eroina.

Come la Nami originale, la cosplayer indossa la parte superiore di un bikini decorato con strisce bianche e palle verde acqua. Il colore della pettinatura riprende quello del personaggio originale, mentre non mancano addominali e scollatura, elementi essenziali del costume di Nami. Peccato per l'assenza di un tatuaggio sul braccio sinistro.

Molto bella anche la foto, con gli elementi naturali che fanno da maschera e dettano il tema dell'immagine, mentre lo sfondo giallo magnifica i colori della ragazza.

Nami è uno dei personaggi che fanno parte della ciurma di Cappello di Paglia. All'inizio della serie odia i pirati per questioni legate alla sorte della sua famiglia, ma cambia presto idea alleandosi con loro, per simpatia e per cercare di diventare sempre più ricca. Se vi piace la serie One Piece, guardate anche questo cosplay di Nico Robin.