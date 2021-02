PlayStation Plus, marzo 2021: Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant e Farpoint

In questo aggiornamento troviamo poi l'interessante puzzle game in prima persona Maquette , che debutta direttamente su PS Plus , il survival shooter Remnant: From the Ashes e il coinvolgente sparatutto in realtà virtuale per PlayStation VR Farpoint .

A conferma dei rumor degli ultimi giorni, abbiamo infatti il debutto di Final Fantasy 7 Remake , sebbene nella sola versione PS4 : per ottenere l'appena annunciato upgrade all'edizione Intergrade per PlayStation 5 bisognerà pagare , e la notizia ha fatto storcere il naso a parecchie persone.

I nostalgici dell'originale per PlayStation, così come i nuovi utenti, potranno dunque fare la conoscenza di Cloud Strife , un ex militare che offre i propri servizi al miglior offerente e che si trova coinvolto nelle operazioni del gruppo ecoterrorista AVALANCHE, determinato a sfidare la potente corporazione che controlla la città di Midgar e i reattori che la alimentano.

Final Fantasy VII Remake è questo e altro ancora, e il suo debutto nella line-up di PS Plus va senz'altro salutato con entusiasmo, considerata la caratura del progetto diretto da Tetsuya Nomura , che dal punto di vista tecnico e artistico mette sul tavolo alcune delle cose più convincenti che si siano mai viste su PS4 e che, come detto, farà il proprio debutto su PlayStation 5 con un'edizione migliorata e arricchita .

Il grande classico di Square Enix pubblicato nel 1997 è tornato lo scorso anno in una versione completamente ridisegnata, suddivisa in diverse parti e caratterizzata da una narrazione molto più densa e approfondita, in grado di restituire dignità e spessore anche ad alcune figure secondarie della storia .

Sviluppato da Graceful Decay , Maquette fa il proprio debutto a marzo direttamente su PlayStation Plus, sebbene non sia ancora chiaro se nell'edizione PS5, in quella PS4 o entrambe. Si tratta di un'avventura a base puzzle con visuale in prima persona e gameplay ricorsivo , nel senso che tutti gli oggetti del gioco esistono in una duplice versione: piccola ed enorme.

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes, un'ambientazione forestale della campagna.

In Remnant: From the Ashes una forza malvagia proveniente da un'altra dimensione minaccia il nostro mondo, e l'unico modo per fermarla è quello di ricorrere alla tecnologia dei portali per individuare il luogo di provenienza di questa entità, procurarsi le risorse necessarie e organizzare una disperata controffensiva per la sopravvivenza della razza umana.

La formula è quella di uno sparatutto in terza persona a base survival in cui, da soli o in cooperativa con altri due giocatori, dovremo affrontare orde di mostri e avventurarci all'interno di pianeti sempre diversi, generati attraverso un sistema procedurale, utilizzando un ampio arsenale e abilità speciali per portare a termine la missione.