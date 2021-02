Kena: Bridge of Spirits, l'anteprima con le novità dello State of Play

Benché non si tratti di un tripla A, Kena: Bridge of Spirits è certamente uno dei titoli più attesi del 2021: verrà pubblicato su PC e, per quanto riguarda l'esclusiva console, su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma è innegabile che buona parte dei fan non veda l'ora di vederlo in azione proprio sulla console next gen targata Sony, dato che gli sviluppatori di Ember Lab hanno promesso si supportare adeguatamente le possibilità di PS5, anche lato controller DualSense. La buona notizia: abbiamo preparato per voi una nuova anteprima , basandoci sul recentissimo State of Play . La cattiva notizia: scordatevi di giocare a Kena: Bridge of Spirits nel corso della primavera, perché la data di lancio ufficiale è ormai slittata definitivamente al 24 agosto 2021.

Un trailer ricco di contenuti

In occasione dello State of Play, gli sviluppatori di Ember Lab hanno offerto al pubblico un nuovo trailer ufficiale di Kena: Bridge of Spirits, a conti fatti uno dei più corposi e ricchi di contenuti tra quelli ad oggi disponibili. Il filmato riassume un po' l'intera identità della produzione, mostra la protagonista in azione (anche contro i nemici che saranno ospitati dal mondo di gioco) e soprattutto alza il sipario, per la prima volta in modo così sicuro, su altri personaggi secondari che Kena incontrerà nel suo cammino per la salvezza di quello che sembra un regno fantasy a tutti gli effetti.

Kena: Bridge of Spirits: il nuovo trailer ha mostrato una protagonista a volte inquieta.

La ricchezza di contenuti del trailer non va quindi trascurata. In effetti, precedentemente sapevamo soltanto che in Kena: Bridge of Spirits si sarebbe intrapreso un viaggio per scacciare il male e liberare (appunto) gli "spiriti", che a volte sembrano apparire anche in forma di bambini. Il trailer però ha svelato l'esistenza anche di un anziano saggio, che potrebbe rivestire o meno i panni del "mentore" della protagonista; e poi di altri personaggi secondari che sembrano addirittura alimentare le creature nemiche.

Kena: Bridge of Spirits e i suoi temibili nemici.

In effetti, in alcuni brevi secondi viene mostrato il generarsi di un nemico di Kena proprio a partire da un normale essere umano come lei. E se tutte le creature ostili non fossero altro che esseri umani un tempo pacifici? Questi sono i mesi delle supposizioni, del resto: potremmo facilmente essere smentiti. Ma che in Kena: Bridge of Spirits non tutto sia evidente come inizialmente potrebbe sembrare, è chiaro.