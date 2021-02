PS5, PS4: Horizon Forbidden West non è rimandato al 2022, nuovi report

Recentemente sono circolati rumor che vogliono Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 rimandato al 2022. Si tratta di informazioni credibili? Come sempre, si tratta di rumor e quindi vanno prese con cautela, ma in questo caso ci sono molteplici informazioni che sembrano smentire tale ipotesi. Ecco quanto sappiamo.

Prima di tutto, i più recenti banner pubblicitari di Sony PlayStation per PS5 indicano che Horizon Forbidden West è ancora atteso per la fine del 2021. Anche un trailer del 26 febbraio indica ancora la seconda metà del 2021 come data di uscita. Anche Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha recentemente reiterato che il gioco arriverà alla fine del 2021.

Anche Jason Schreier - insider e giornalista di Bloomberg - ha rilasciato un commento sulla situazione di Horizon Forbidden West. Un utente ha infatti affermato, recentemente, che "Horizon sarà rimandato al 2022, ci scommetto". Al che Schreier ha replicato: "Forse, ma Horizon è già stato rimandato". Il giornalista intende che Horizon era in realtà previsto solo per PS4, ma è stato internamente rimandato per realizzare anche la versione PS5.

VGC, tramite una fonte anonima, afferma che lo sviluppo di Horizon Forbidden West era iniziato subito dopo il rilascio del primo gioco ed era stato pianificato per il rilascio solo su PS4, ma i piani di Sony sono cambiati. GamingRoute.com ha contattato Sony che ha reiterato che il gioco è previsto per il 2021.

Il rumor, infine, è credibile? La fonte è la stessa che ha svelato il porting per PC di Horizon Zero Dawn, ma in varie altre occasioni le sue affermazioni si sono rivelate false. Aveva ad esempio affermato che PS5 non avrebbe avuto giochi grandi al lancio (e invece ha rilasciato sia Marvel's Spider-Man Miles Morales che Demon's Souls) e ha affermato che Xbox Series X avrebbe avuto fino a 16 esclusive al lancio. Secondo quanto segnalato, in varie altre situazioni non si è rivelato affidabile.

La verità, quindi, è che questo rumor è meno credibile del previsto. Ovviamente non abbiamo modo di verificarne la credibilità in prima persona e l'unico modo per essere certi del destino di Horizon Forbidden West sarà attendere annunci ufficiali da parte di Sony.

Vi segnaliamo anche che un trailer di Elden Ring sarà mostrato presto, Schreier ne è abbastanza certo.