PlayStation Store: Persona 5 Strikers e The Sinking City

Non si tratta tuttavia delle uniche novità sulla piattaforma digitale Sony: arrivano anche l'action platform Pumpkin Jack , l'interessante roguelike Curse of the Dead Gods , il clone del classico Crazy Taxi, Taxi Chaos , e un bundle con i due episodi di Turok in versione rimasterizzata.

PlayStation Store è protagonista anche questa settimana di un aggiornamento non propriamente corposo, ma in grado di offrire ai possessori di PS5 e PS4 alcune esperienze senza dubbio interessanti, come lo spin-off action in stile musou Persona 5 Strikers e la versione next-gen di The Sinking City , l'avventura sviluppata da Frogwares che si ispira allo spaventoso mondo creato da H.P. Lovecraft.

C'è altro lavoro da fare per i Phantom Thieves , insomma, che si ritrovano stavolta ad affrontare la misteriosa Alice: una ragazza dotata di poteri inquietanti, in grado di creare una realtà alternativa e distorta rispetto alla nostra in cui albergano appunto malvagità e corruzione. Starà a noi scacciare il male, ricorrendo alle abilità della nostra squadra.

Atlus ha pensato bene di sfruttare lo straordinario successo di Persona 5 per dar vita a uno spin-off action in stile musou che potesse conservare le incredibili atmosfere della serie ma declinarle in una maniera differente, più frenetica e spettacolare. È così che è nata l'idea di Persona 5 Strikers (PS4, 59,99 euro ), ora disponibile su PlayStation Store.

Purtroppo le dispute legali fra Frogwares e il publisher originale sono ancora in essere , ed è per questo che i possessori della versione PlayStation 4 non potranno usufruire di un upgrade gratuito né sbloccare le nuove feature tramite l'acquisto di un apposito pacchetto dal costo contenuto.

Altri giochi in uscita

Pumpkin Jack e il suo misterioso protagonista.

Pumpkin Jack (PS4, 29,99 euro) è approdato con un certo ritardo sulla console Sony rispetto alle altre piattaforme, non si sa per quale motivo. Sviluppato da un'unica persona, il gioco si presenta nella forma di un action platform con tanti combattimenti, in cui controlliamo appunto Jack, un guerriero sovrannaturale dalla testa a zucca che viene incaricato di sconfiggere il male.

Curse of the Dead Gods (PS4, 19,99 euro) è invece un roguelike dotato di un'atmosfera inquietante e coinvolgente, in cui dovremo esplorare un luogo buio e misterioso alla ricerca di tesori, facendo però attenzione alle tante insidie e ai nemici che ci vogliono morti. Una sfida non irresistibile per gli utenti esperti, ma senz'altro piacevole.

Turok, ecco la grafica della remaster.

Turok Bundle (PS4, 29,99 euro) raccoglie in un'unica soluzione le remaster degli originali Turok e Turok 2: Seeds of Evil, realizzate da Night Dive Studios. Un tuffo nel passato che i nostalgici del classico per Nintendo 64 non possono perdersi!

Taxi Chaos (PS4, 29,99 euro), infine, si ispira in maniera palese al classico Crazy Taxi per catapultarci in un'esperienza arcade divertente e colorata. Come nel titolo SEGA, il nostro compito sarà infatti quello di prendere tanti clienti e portarli a destinazione nel più breve tempo possibile, avventurandoci in maniera folle per le strade di New Yellow City.