Final Fantasy 7 Remake nel PS Plus non darà accesso alla versione PS5

Sony ha confermato che la versione di Final Fantasy 7 Remake regalata agli abbonati PlayStation Plus non darà accesso all'aggiornamento gratuito per la versione PS5, che uscirà il 10 giugno 2021. Molti speravano di poter accedere anche alla nuova versione senza spendere nulla, ma non sarà così (a meno che non si possegga già il gioco).

L'informazione è stata data nella notizia di annuncio dei giochi PS Plus di marzo 2021 e non lascia adito a molti dubbi. Nella descrizione di Final Fantasy VII Remake possiamo infatti leggere: "Nota: non è previsto l'aggiornamento alla versione digitale per PS5 della versione di Final Fantasy 7 Remake".

Sinceramente era abbastanza ovvio che fosse così, ma le polemiche non mancano perché in tanti desideravano avere entrambe le versioni gratuitamente. Il problema è che così si potrà giocare Final Fantasy 7 Remake per intero, ma poi per giocare all'episodio Yuffie, DLC annunciato durante lo State of Play di ieri 25 febbraio 2021, bisognerà necessariamente riacquistare il gioco completo.