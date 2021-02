PlayStation Plus, i giochi gratis di marzo 2021 per PS4 e PlayStation 5

PlayStation Plus si aggiorna a marzo 2021 con tre nuovi giochi gratis, 1 per PS4 1 per PS5 e uno per entrambe, scaricabili liberamente dagli abbonati Sony.

Sony ha annunciato i 4 giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2021 per PS5, PS4 e PSVR: si tratta di Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant from the Ashes e Farpoint VR. Un mese davvero eccellente, poco da dire. I giochi PS Plus di marzo 2021 saranno disponibili per il download a partire dal 2 marzo 2021, fino al 5 aprile 2021, giorno in cui verranno sostituiti con ogni probabilità dalla nuova mandata dei giochi in arrivo il mese successivo. Scopriamo nel dettaglio i giochi gratis PS Plus per PS4 e PS5 di marzo 2021:

Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del rifacimento del capitolo più famoso della saga di Square Enix. Oltretutto è un titolo molto recente e di grandissimo successo, quindi è un dono che possiamo considerare davvero eccellente per tutti gli abbonati, anche quelli che non amano i giochi di ruolo giapponesi. Da notare che la versione Plus del gioco non darà accesso gratuitamente alla versione PS5.

Maquette Maquette è invece un puzzle game in prima persona completamente inedito, nel senso che la versione PlayStation 5 sarà pubblicata direttamente sul PlayStation Plus. Poche settimane fa l'editore Annapurna Interactive aveva annunciato che il gioco sarebbe uscito il 2 marzo, ma nessuno aveva ipotizzato che potesse trattarsi di un gioco del Plus. Davvero un'altra bella sorpresa per gli abbonati, visto che i giochi inediti sono sicuramente un valore aggiunto non da poco per il servizio.

Remnant From the Ashes Remnant: From the Ashes è invece uno sparatutto action survival in terza persona, che ha ottenuto un successo enorme su PC. È ambientato in un mondo post apocalittico e offre moltissime ore di gioco. Leggiamo la descrizione ufficiale: "Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto."

Farpoint VR Farpoint VR, infine, è uno sparatutto in prima persona per PS VR, considerato uno dei titoli migliori tra quelli disponibili per il visore di Sony. Sicuramente un'ottima aggiunta se possedete questa periferica.