PS5 potrebbe avere meno esclusive di peso di Xbox Serie X/S nel 2021

PS5 potrebbe avere meno esclusive di peso di Xbox Series X/S nel 2021, a causa dei numerosi rinvii annunciati negli ultimi giorni. Nel giro di una settimana la console next-gen di Sony ha perso per strada God of War 2 e Gran Turismo 7, spostati entrambi al 2022, dopo essere stati annunciati per il 2021 in fase di presentazione e lancio della console. oggi ha iniziato a circolare una voce che vuole anche Horizon Forbidden West rimandato all'anno prossimo.

La speranza è che Horizon Forbidden West sia confermato in uscita entro la fine dell'anno, ma la fonte che ha riportato il rumor è decisamente attendibile per le cose di Guerrilla Games, quindi ci sono buone probabilità che non menta (naturalmente non diamo niente per certo).

Se così accadesse, le uniche esclusive assolute di PS5 nel 2021 rimarrebbero Returnal, in uscita tra qualche settimana, e Ratchet & Clank: Rift Apart, in uscita l'11 giugno 2021. Volendo possiamo contare nel mucchio anche Destruction AllStars, regalato a febbraio con il PlayStation Plus, ma sinceramente fatichiamo un po' a ritenerlo un'esclusiva di peso. Considerando le esclusive temporali e i doppia A la situazione migliora, ma c'è da notare il ribaltamento, o quantomeno un appaiamento a Xbox rispetto a quelle che erano le prospettive iniziali. Attualmente con Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator e probabilmente Starfield (di cui però non è stata ancora confermata l'esclusiva), Xbox Series X sembra poter finire l'anno con più esclusive di PS5, con anche il rischio che Bethesda tiri fuori qualcosa dal cilindro che ancora non conosciamo. Staremo a vedere con i prossimi eventi, cosa sarà effettivamente annunciato.

[Errata corrige]

Avevamo inserito erroneamente Psychonauts 2 tra le esclusive Xbox, ma uscirà anche su PS4. Ci scusiamo per l'errore.