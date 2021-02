Final Fantasy 7 Remake nei PS Plus di marzo 2021 ma non per PS5, secondo un altro indizio

Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere incluso davvero nei giochi gratis di PS Plus a marzo 2021, ma potrebbe non essere la versione con upgrade per PS5, in base a un altro indizio piuttosto convincente.

In questo caso non si tratta proprio di un insider, ma di un'informazione diffusa da Sony stessa: come fatto notare dall'utente Twitter aibo, infatti, sulla pagina del PS Store giapponese di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ovvero l'upgrade per PS5 del gioco Square Enix, emerge il fatto che l'originale, ovvero Final Fantasy 7 Remake per PS4, è incluso nel catalogo PS Plus.

La stranezza è che, nella nota riportata in piccolo, viene riferito che "Final Fantasy 7 Remake è incluso nel PS Plus dall'1 marzo", anticipando così quello che dovrebbe accadere la settimana prossima. Considerando che Sony non ha ancora (stranamente) annunciato i giochi gratis previsti per marzo 2021 per gli abbonati PS Plus, questa potrebbe essere stata una svista di Sony o Square Enix che ha anticipato l'annuncio, in ogni caso la fonte sembra decisamente convincente.

L'unico dubbio che rimane è sul fatto se si tratti di un'iniziativa dedicata solo alla sezione giapponese del PS Plus o anche all'occidente, ma considerando che si parla di Final Fantasy 7 Remake nel PS Plus di marzo 2021 già da qualche giorno, è probabile che sia in arrivo dappertutto.

La limitazione sarebbe però data dall'assenza dell'upgrade per la versione PS5: come riferito sempre nelle note sul sito nipponico, si legge infatti che "La versione PS4 di Final Fantasy 7 Remake ottenuta gratuitamente con l'abbonamento a PlayStation Plus non può effettuare l'upgrade gratis alla versione PS5". Dunque, nel caso, Final Fantasy 7 Remake Intergrade andrebbe acquistato a parte. Comunque, attendiamo a questo punto l'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus di marzo 2021, che potrebbe avvenire nelle prossime ore.