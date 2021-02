Horizon Forbidden West rimandato al 2022, secondo un insider

Horizon Forbidden West verrà rimandato al 2022? A questo punto la domanda è lecita, considerando i molti ritardi che stanno già affliggendo il 2021 e la pandemia da Covid-19 che continua a sconvolgere i piani di tutti, ma per il momento a dirlo è soltanto un insider, seppure dimostratosi piuttosto affidabile in passato.

Si tratta di Anton Logvinov, giornalista russo che ha anticipato tempo fa diverse informazioni rivelatesi poi esatte, come l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, la pubblicazione del trailer di Hellblade 2 e di recente qualche informazione su Battlefield 6 su cui non sappiamo però ancora dire l'esito.

Rispondendo a un utente Twitter che elencava tutti i ritardi già emersi per il 2021, Logvinov ha riferito "Aggiungerei anche Horizon Forbidden West a quella lista", facendo subito scatenare le speculazioni. Il messaggio iniziale elencava diversi giochi che hanno già subito un ritardo confermato, ovvero Overwatch 2, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e Destiny 2: The Witch Queen, ma a questi secondo Logvinov potrebbe essere aggiunto anche Horizon Forbidden West.

Si tratta comunque di una voce di corridoio e come tale va presa: a farci dubitare della possibilità che il gioco Guerrilla possa essere rimandato ci sono le affermazioni di Jim Ryan nel corso della sua recente intervista a GQ, nella quale ha parlato di Horizon Forbidden West come titolo di grosso calibro per PS5 nella seconda metà del 2021. Tra l'altro, proprio la mancanza di una menzione per God of War 2 ha fatto pensare alla probabilità che quest'ultimo possa essere spostato al 2022, cosa supportata anche da Jason Schreier. Dopo la conferma del posticipo di Gran Turismo 7, sembrerebbe un po' troppo anche il ritardo imposto a Horizon Forbidden West, ma d'altra parte il mondo è in mezzo a una pandemia e di certezze ce ne sono poche.