Gran Turismo 7 per PS5 rinviato al 2022 da Sony, ecco perché

Gran Turismo 7, l'episodio d'esordio per la serie di Polyphony Digital su PS5, è stato rinviato al 2022 e Sony ha spiegato i motivi dietro tale scelta nel corso di un'intervista a Jim Ryan.

In realtà circolavano ormai da settimane voci insistenti sulla possibilità che Gran Turismo 7 venisse rinviato, così come God of War 2, ma fortunatamente il titolo di Santa Monica Studio non è ancora stato toccato ufficialmente dalla questione.

"Lo sviluppo di Gran Turismo 7 ha dovuto affrontare delle difficoltà produttive legate alla pandemia, ed è per questo che il periodo di uscita del gioco è stato spostato dal 2021 al 2022", recita un comunicato dell'azienda giapponese.

"Con l'emergenza sanitaria ancora in corso, la situazione cambia dinamicamente e alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo del gioco hanno subito rallentamenti nel corso degli ultimi mesi. Condivideremo ulteriori dettagli sulla data di lancio di Gran Turismo 7 non appena possibile."

Se dunque da un lato Sony ha annunciato ufficialmente PlayStation VR per PS5, è chiaro che la situazione ha costretto l'azienda anche a fare delle dolorose rinunce.