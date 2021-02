PlayStation VR per PS5 annunciato ufficialmente da Sony, ecco i primi dettagli

Il nuovo PlayStation VR per PS5 è stato annunciato ufficialmente da Sony, che ha fornito i primi dettagli sul nuovo visore per la realtà virtuale in arrivo dopo il 2021.

Gli ultimi rumor su PlayStation VR 2 parlavano di feedback aptico e luci LED, ma quanto c'è di vero? Ce lo spiega Hideaki Nishino: ecco il suo post sul PlayStation Blog che abbiamo tradotto in italiano.

"Oltre quattro anni fa abbiamo lanciato PlayStation VR per offrire un nuovo modo di giocare su PS4, donare agli utenti un maggiore senso di presenza e un maggiore grado di coinvolgimento rispetto ai giochi tradizionali", ha scritto Nishino.





"In questo lasso di tempo abbiamo visto esperienze fantastiche, che hanno spinto in avanti il genere dei giochi in realtà virtuale, fra cui prodotti acclamati come Astro Bot Rescue Mission, Tetris Effect, Blood & Truth, Moss, Beat Saber e Resident Evil 7 biohazard. Inoltre abbiamo sperimentato alcune di queste esperienze in forma migliorata su PS4 Pro e PS5."

"Oggi sono felice di rivelare che il nostro sistema VR next-gen arriverà su PlayStation 5, consentendovi di fruire dell'esperienza di intrattenimento definitiva, con sostanziali passi in avanti sul piano delle performance e dell'interazione. I giocatori potranno godere i un'immersività ancora maggiore una volta indossato il visore. Continueremo a innovare con il nostro sistema VR di modo che gli utenti possano sperimentare nuove esperienze peculiari, sinonimo di PlayStation."

"Prenderemo ciò che abbiamo imparato dal lancio di PlayStation VR su PS4 per sviluppare una tecnologia che migliori tutti gli aspetti, dalla risoluzione al campo visivo, dal tracking agli input. Si collegherà con PS5 utilizzando un unico cavo, così da semplificare il setup e migliorare l'accessibilità, pur offrendo un'esperienza visivamente di alta fedeltà."

"Una delle novità di cui siamo più entusiasti è il nuovo VR controller, che incorporerà alcune delle feature principali del DualSense, il tutto con un grande focus sull'ergonomia. Si tratta tuttavia solo di uno degli esempi della tecnologia avanzata che stiamo sviluppando per concretizzare la nostra visione e dare vita a una nuova generazione di giochi ed esperienze in realtà virtuale."

"C'è ancora molto lavoro da fare per il nostro nuovo sistema VR, dunque non arriverà nei negozi nel 2021. Tuttavia volevamo fornire ai nostri fan questo piccolo aggiornamento, mentre la nostra community di sviluppatori ha cominciato a creare nuovi mondi che potrete esplorare in realtà virtuale."

"Vogliamo anche ringraziare tutti i possessori di PlayStation VR per il loro continuo supporto: con giochi come After the Fall, Sniper Elite VR e Humanity in arrivo, ci sarà ancora parecchio da giocare su PS VR, tanto su PS4 quanto su PS5."