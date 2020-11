PS5, PlayStation VR 2 con feedback aptico e luci LED secondo un brevetto Sony

PlayStation VR 2, o quello che sarà il nome del nuovo visore per la realtà virtuale in arrivo su PS5, includerà tecnologie come il feedback aptico e le luci LED, stando a un brevetto depositato da Sony e scovato dal sito olandese Let's Go Digital.

Sull'onda dell'entusiasmo per il lancio di PS5, il più grande di sempre per l'azienda giapponese, è del tutto plausibile che i piani per il nuovo PlayStation VR procedano speditamente, con un probabile annuncio nel corso del 2021.

Ma come sarà il nuovo visore? Stando a questi documenti, si tratterà di un dispositivo molto più leggero rispetto all'attuale modello, qualunque sarà la versione effettivamente scelta fra le due visibili nello schema.

Compatibile sia con PlayStation 5 che con PC, sempre stando al brevetto, PlayStation VR 2 si adattera automaticamente alla testa di chi lo indossa tramite una serie di sensori, regolando le proprie funzioni di conseguenza.

I motivi dietro l'uso del feeback aptico e delle luci LED verranno rivelati a breve, si legge sempre nel documento. I miglioramenti sono comunque molteplici e includono degli altoparlanti integrati che eliminano il bisogno di utilizzare auricolari.

Sembra inoltre che gli utenti potranno creare dei profili memorizzando le impostazioni personali circa il posizionamento e le funzionalità del visore, così da non doverle impostare di volta in volta.