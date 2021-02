God of War 2 rimandato al 2022? Jim Ryan glissa sul nuovo gioco PS5

God of War 2 potrebbe essere rimandato al 2022, anche se per il momento tutto quello che abbiamo sono speculazioni e un suggerimento da parte del sempre ben informato Jason Schreier, che sembra propendere anche lui per il posticipo del gioco al prossimo anno.

Il sospetto che God of War 2, o God of War: Ragnarok, potesse non arrivare nel 2021 c'è sempre stato, considerando che del gioco non si è ancora visto nulla e che i tempi di sviluppo, considerando anche le difficoltà causate dal Covid-19 che hanno anche portato al posticipo di Gran Turismo 7, ma finora l'unica informazione che abbiamo da parte di Sony è che il gioco sarebbe previsto per il 2021.

Come fa notare Nibellion, insider e appassionato sempre molto attivo in ambito Twitter, la recente intervista di GQ a Jim Ryan dalla quale sono emerse varie informazioni come PSVR 2 per PS5 e Days Gone in arrivo su PC con altre esclusive PlayStation non parla mai di God of War 2.

Come gioco di grosso calibro in arrivo nella seconda metà del 2021, il capo di Sony Interactive Entertainment menziona soltanto Horizon Forbidden West, che quantomeno dovrebbe essere confermato per quest'anno, a questo punto, ma non c'è traccia di God of War Ragnarok.

Ovviamente è solo una speculazione, ma al tweet ha risposto prontamente Jason Schreier, giornalista che può contare solitamente su informazioni molto solide, il quale ha riferito di considerare impossibile l'uscita del gioco entro il 2021. "Ho un bel ponte da vendere a chiunque pensi che God of War possa uscire quest'anno", ha affermato Schreier, riferendosi in questo modo alla celebre truffa di George C. Parker, che riuscì a vendere il Ponte di Brooklyn ingannando diversi creduloni.

Il senso, insomma, è che anche secondo Jason Schreier è praticamente impossibile che God of War 2 possa arrivare nel 2021 e sia probabilmente previsto già per il 2022, ma in ogni caso attendiamo informazioni ufficiali al riguardo.