PS Plus: i giochi gratis domani allo State of Play, c'è Final Fantasy 7 per un rumor

Fra meno di una settimana saranno disponibili i nuovi giochi gratis del PS Plus, il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5. Ad oggi, mercoledì 24 febbraio, non è però ancora arrivato un annuncio. Come mai? La soluzione più logica è che Sony abbia deciso di svelare i giochi gratis del PlayStation Plus domani, durante lo State of Play. In tal caso, inoltre, significherebbe che la compagnia giapponese ha qualcosa di significativo in serbo per noi. Cosa? Secondo un insider Final Fantasy 7 Remake sarà uno dei giochi gratis del PS Plus di marzo 2021.

La fonte del rumor è il noto Shpeshal Ed, insider attivo da tempo. Come potete vedere nel tweet in calce, ha scritto: "Se non avete ancora acquistato Final Fantasy 7 Remake, assicuratevi di essere abbonati al PlayStation Plus a marzo...". L'insider non ci gira attorno, pur non affermando direttamente che il gioco sarà parte del servizio di Sony per PS4 e PS5.

Possiamo crederci? Difficile dare un risposta, come per ogni rumor. Shpeshal Ed è un insider noto, non parliamo quindi di un rumor proveniente da una fonte a caso su un qualche forum sconosciuto; al tempo stesso si tratterebbe di un "gioco gratis" notevole per gli abbonati del PS Plus e per certo una mossa costosa per Sony, pur vero che probabilmente il picco di vendite su PS4 è stato superato da tempo. Impossibile non essere un po' scettici, in altre parole.

Per ora possiamo solo aspettare e prendere questo rumor con cautela. Per fortuna l'annuncio non dovrebbe essere troppo lontano. Per tutti i dettagli sull'annuncio dello State of Play del 25 febbraio, potete raggiungere la nostra notizia dedicata.