Captain America: Dark Designs disponibile da domani in tutte le migliori librerie

Captain America: Dark Designs sarà disponibile da domani 25 febbraio 2021 in tutte le migliori librerie. Si tratta di un libro ufficiale Marvel edito da Multiplayer Edizioni, dedicato ovviamente all'amatissimo personaggio dei fumetti che abbiamo imparato ad amare anche nei film del MCU.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Captain America: Dark Designs:

Steve Rogers conosce l'arte della sopravvivenza meglio di tutti. È normale quando si resta intrappolati nel ghiaccio per decenni. Ma gli Avengers non hanno liberato soltanto la sua superforza e impenetrabile eticità. Dopo aver eliminato una cellula terroristica prima che potesse causare una pandemia globale, Cap scopre una minaccia ancora più terribile: il suo corpo ha incubato per anni un virus incurabile e per salvare il mondo dovrà tornare nel suo inferno personale, il ghiaccio. E dovrà farlo insieme a un vecchio amico. Scampato alla morte reincarnandosi in un clone di Steve Rogers, Teschio Rosso ha ereditato lo stesso virus e non ha la benché minima intenzione di sacrificarsi per il bene superiore. E mentre il virus mortale si trasforma e si evolve, la situazione precipita pericolosamente. Riuscirà Captain America a fermare Teschio Rosso prima che il virus si diffonda senza alcun controllo?

Vediamo la copertina del libro: