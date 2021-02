Activision Blizzard: Call of Duty guida il successo, più di $8 miliardi nel 2020

Secondo le informazioni condivise da SafeBettingSites, Activision Blizzard può festeggiare un Q3 2020 di successo. La compagnia videoludica ha visto un aumento dei ricavi netti pari al 52.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Parliamo di 1.95 milioni di dollari. Il successo ovviamente è da attribuire soprattutto a Call of Duty.

I guadagni di Activision Blizzard sono cresciti quasi del 40% nel 2020 rispetto al 2019 per un totale di 8.09 miliardi di dollari rispetto ai 6.49 miliardi dell'anno precedente. Il miglioramento è dovuto soprattutto al rilascio di molteplici prodotti COD, partendo da Call of Duty Mobile a fine 2019.

Parlando precisamente di Call of Duty, il franchise ha visto un aumento del 77% nei ricavi netti anno su anno. Il 2020 è stato in particolar modo un anno di successo proprio perché Activision Blizzard ha reso disponibili tre giochi che hanno saputo raggiungere bacini d'utenza differenti. Il già citato Call of Duty Mobile ha continuato il proprio successo accogliendo anche il battle royale Call of Duty Warzone, entrambi free to play. Ovviamente non è mancato un classico capitolo premium per PC e console, ovvero COD Black Ops Cold War.

Secondo i dati, gli utenti attivi di COD sono stati superiori a 100 milioni nel corso del 2020. Il franchise FPS di Activision Blizzard è cresciuto fino a 3.94 miliardi di dollari, rispetto ai 2.22 miliardi del 2019. Un aiuto è stato per certo dato anche dalle quarantene che hanno avvicinato più persone ai videogiochi.

Il Nord America è il mercato più importante di Activision Blizzard. Può vantare di aver raccolto il 55% dei guadagni per un totale di 4.4 miliardi di dollari. L'Europa si è fermata invece a 2.68 miliardi, con l'Asia a soli 972 milioni.

